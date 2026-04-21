ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА и "Ростов" (Ростов-на-Дону) со счетом 1:1 завершили матч 26-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась в Москве.

На 36-й минуте Роналдо вывел "Ростов" вперед, на 57-й Тамерлан Мусаев сравнял счет.

ЦСКА набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице. У "Ростова" 27 очков, команда на десятой строчке.

В 27-м туре "Ростов" на своем поле сыграет с "Оренбургом". Эта игра пройдет 25 апреля и начнется в 14:30. В этот же день ЦСКА в Казани встретится с местным "Рубином" (19:30).