Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Мадриде

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил чеху Виту Коприве в матче второго круга турнира категории Masters в Мадриде.

Результат – 6:3, 6:4 в пользу Копривы.

В мировом рейтинге Рублев занимает 12-е место, Коприва – 66-е.

Действующий победитель турнира в Мадриде – норвежец Каспер Рууд. Рублев выигрывал соревнование в 2024 году.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Категория Masters - вторая по статусу серия турниров в мужском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.

Новости по теме

Минспорт ужесточил лимит на легионеров в РПЛ

"Краснодар" обыграл "Спартак" и вернулся на первое место в РПЛ

Сборные России по баскетболу 3х3 допустили к участию в юношеской Лиге наций

Футболист "Барселоны" Ямаль выбыл до конца сезона из-за травмы во время пенальти

"Локомотив" и "Зенит" сыграли вничью в драматичном матче РПЛ

"Челси" уволил главного тренера

В ЦСКА пока не будут увольнять главного тренера при неудачах команды

ЦСКА сыграл вничью с "Ростовом" в матче РПЛ

Ватерполистки сборной России выиграли в первом после возвращения флага РФ матче

В Буркина-Фасо анонсировали матч со сборной России по футболу