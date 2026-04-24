Рублев проиграл во втором круге турнира Masters в Мадриде

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил чеху Виту Коприве в матче второго круга турнира категории Masters в Мадриде.

Результат – 6:3, 6:4 в пользу Копривы.

В мировом рейтинге Рублев занимает 12-е место, Коприва – 66-е.

Действующий победитель турнира в Мадриде – норвежец Каспер Рууд. Рублев выигрывал соревнование в 2024 году.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Категория Masters - вторая по статусу серия турниров в мужском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.