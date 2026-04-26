"Авангард" упрочил преимущество в полуфинальной серии КХЛ с "Локомотивом"

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" со счетом 3:1 выиграл у "Локомотива" во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

На 18-й минуте "Локомотив" повел в счете: точный бросок нанес Андрей Сергеев

Василий Пономарев на 29-й минуте сравнял счет, Дамир Шарипзянов (30) вывел "Авангард" вперед, Эндрю Потуральски (49) упрочил преимущество "Авангарда".

После гола Сергеева между игроками обеих команд возникла массовая драка, в результате удалены были все находившиеся на льду полевые хоккеисты. По ходу матча команды набрали 144 минуты штрафа в целом.

"Авангард" ведет в серии до четырех побед – 2-0. Следующие две игры пройдут в Омске 28 и 30 апреля.

"Локомотив" - действующий обладатель Кубка Гагарина.