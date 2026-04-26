Поиск

"Зенит" обыграл "Ахмат" в чемпионате России по футболу

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 2:0 взяли верх над грозненским "Ахматом" в домашнем матче 27-го тура Российской премьер-лиги.

На 8-й минуте гол забил Александр Соболев, на 11-й – Луис Энрике.

"Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, он набрал 59 очков и приблизился к лидирующему "Краснодару" (60).

"Ахмат" - на девятом месте, 39 очков.

В следующем туре "Зенит" сыграет в Москве с ЦСКА. Эта игра пройдет 2 мая и начнется в 19:00 мск.

"Ахмат" 3 мая в Грозном встретится с нижегородским "Пари НН".

Программа 27-го тура закроется в понедельник в Калининграде матчем между местной "Балтикой" и тольяттинским "Акроном".

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

