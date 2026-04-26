"Краснодар" обыграл махачкалинское "Динамо" и закрепился на первом месте в РПЛ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты "Краснодара" со счетом 2:1 победили махачкалинское "Динамо" в домашнем матче 27-го тура чемпионата России.

На 5-й минуте состоялся автогол игрока "Краснодара" Диего Косты. На 29-й минуте Никита Кривцов сравнял счет, на 67-й Джон Кордоба забил победный для хозяев мяч.

На 36-й минуте Эдуард Сперцян ("Краснодар") не смог реализовать пенальти.

На 88-й и 90+5 минутах футболист "Динамо" Миро получил по желтой карточке и был удален с поля.

"Краснодар" набрал 60 очков и закрепился на первом месте в турнирной таблице. На четыре очка от него отстает ближайший преследователь петербургский "Зенит", у которого имеется игра в запасе. В воскресенье "Зенит" на своем поле сыграет с грозненским "Ахматом" (начало – 19:30 мск.

Махачкалинское "Динамо" - на 14-м месте, 24 очка.

В следующем туре "Краснодар" 3 мая сыграет с "Акроном" в Тольятти. Игра начнется в 17:00 мск. "Динамо" 2 мая на своем поле сыграет с "Ростовом" из Ростова-на Дону. Начало этой встречи запланировано на 14:00.

"Краснодар" - действующий чемпион России.