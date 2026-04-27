Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Мадриде

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев победил норвежца Николая Будкова Кьера в третьем круге турнира категории Masters в Мадриде.

Результат матча – 6:3, 6:2.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает десятое место, представитель Норвегии – 140-е.

Следующий соперник россиянин определится позднее, им станет победитель пары Даниэль Валлехо (Парагвай, №96 в мировом рейтинге) – Флавио Коболли (Италия, 13).

Действующий победитель турнира в Мадриде – норвежец Каспер Рууд. В 2024 году соревнование выиграл россиянин Андрей Рублев (в 2026 году проиграл во втором круге). Чаще всех соревнование выигрывал испанец Рафаэль Надаль – пять раз.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Категория Masters - вторая по статусу серия турниров в мужском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.