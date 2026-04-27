Савекин выиграл гонку с выбыванием на этапе Кубка мира по велоспорту на треке

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Илья Савекин завоевал золото в гонке с выбыванием на третьем этапе Кубка мира по велоспорту на треке.

"Выходил бороться минимум за тройку, но, когда обошел уставшего испанца (Альвара Наваса Маршаля), понял — могу победить", — сказал Савекин, слова которого приводит пресс-служба Федерации велоспорта России.

"Это очень важная победа для того, чтобы поехать на чемпионат мира", - добавил он.

Также Савекин занял 11-е место в омниуме. В женском омниуме Валерия Валгонен стала девятой. Никита Кирильцев показал четвертый результат в спринте, Яна Бурлакова — шестой.

Победа укрепила позиции Савекина в борьбе за путевку на чемпионат мира.

велоспорт Илья Савекин Яна Бурлакова Валерия Валгонен Никита Кирильцев
