Назван стартовый состав сборной России по футболу на матч с Египтом

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе с Валерием Карпиным определился со стартовым составом команды на товарищескую игру с Египтом.

С первых минут игру на поле начнут следующие игроки: Станислав Агкацев, Илья Вахания, Игорь Дивеев, Александр Сильянов, Данил Круговой, Алексей Батраков, Матвей Кисляк, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Иван Сергеев, Иван Обляков.

Игра пройдет в Каире в четверг и стартует в 21:00 мск.