Карседо назвал победу "Спартака" в Кубке заслуженной

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - "Спартак" заслужил победу над "Краснодаром" в суперфинале Кубка России по футболу, считает главный тренер московского футбольного клуба Хуан Карлос Карседо.
"Сегодня мы были лучше, поэтому победили", - сказал Карседо на пресс-конференции.
Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти успешнее оказался "Спартак" (4:3).

Игра прошла на стадионе "Лужники" в Москве. На 36-й минуте "Спартак" вышел вперед благодаря голу Пабло Солари. На 57-й "Краснодар" отыгрался: гол забил Дуглас Аугусто.

В добавленное ко второму тайму время Карседо провел замену вратарей - вместо Александр Максименко на поле вышел Илья Помазун.

Карседо сказал, что попросил прощения у Максименко, который провел великолепный матч. "Но тренерский штаб действовал в интересах команды", - сказал он.

Наставник красно-белых пообещал, что у Спартака впереди много важных целей, в том числе чемпионство в РПЛ.

Также Карседо прокомментировал курьезный эпизод, который произошел во время празднования: кубок развалился на части в руках у Солари.

"Мы обязательно восстановим трофей, все будет хорошо, он наш, его никто не отнимет", - заключил Корседо.
Теперь "Спартак" - пятикратный обладатель Кубка России.

