Канада и Финляндия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборные Канады и Финляндии по хоккею завоевали путевки в 1/2 финала чемпионата мира.

В четвертьфинале канадская команда со счетом 4:0 обыграла сборную США.

В свою очередь, сборная Финляндии со счетом 4:1 переиграла Чехию.

Их соперники определятся позднее.

В четверг пройдут еще два четвертьфинальных матча: Норвегия – Латвия, Швейцария – Швеция.

Действующий чемпион мира – сборная США.

ЧМ-2026 проходит в Швейцарии.

Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.