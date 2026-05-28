Канада и Финляндия вышли в полуфинал ЧМ по хоккею
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Сборные Канады и Финляндии по хоккею завоевали путевки в 1/2 финала чемпионата мира.
В четвертьфинале канадская команда со счетом 4:0 обыграла сборную США.
В свою очередь, сборная Финляндии со счетом 4:1 переиграла Чехию.
Их соперники определятся позднее.
В четверг пройдут еще два четвертьфинальных матча: Норвегия – Латвия, Швейцария – Швеция.
Действующий чемпион мира – сборная США.
ЧМ-2026 проходит в Швейцарии.
Сборные России и Белоруссии участия в ЧМ не принимают из-за санкций.