Пять россиян вышли в третий круг Roland Garros
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пятеро российских теннисистов из шести смогли преодолеть второй круг турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.
Не удалось это сделать только Алине Корнеевой (117-я ракетка мира), уступившей соотечественнице Анне Калинской (24).
Пары с участием россиян в третьем круге Roland Garros:
Мужчины
Андрей Рублев (13) – Нуну Боржеш (Португалия, 51)
Карен Хачанов (15) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, 106)
Действующий победитель – испанец Карлос Алькарас (на этот раз Roland Garros пропускает из-за травмы)
Женщины
Мирра Андреева (8) – Мария Боузкова (Чехия, 28)
Диана Шнайдер (23) – Александра Олейникова (Украина, 65)
Анна Калинская (24) – Мария Осорио (Колумбия, 86)
Действующая чемпионка – американка Коко Гауфф.