Пять россиян вышли в третий круг Roland Garros

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пятеро российских теннисистов из шести смогли преодолеть второй круг турнира Большого шлема Roland Garros во Франции.

Не удалось это сделать только Алине Корнеевой (117-я ракетка мира), уступившей соотечественнице Анне Калинской (24).

Пары с участием россиян в третьем круге Roland Garros:

Мужчины

Андрей Рублев (13) – Нуну Боржеш (Португалия, 51)

Карен Хачанов (15) – Йеспер Де Йонг (Нидерланды, 106)

Действующий победитель – испанец Карлос Алькарас (на этот раз Roland Garros пропускает из-за травмы)

Женщины

Мирра Андреева (8) – Мария Боузкова (Чехия, 28)

Диана Шнайдер (23) – Александра Олейникова (Украина, 65)

Анна Калинская (24) – Мария Осорио (Колумбия, 86)

Действующая чемпионка – американка Коко Гауфф.