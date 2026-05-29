Бивол оказался тяжелее Айферта на взвешивании перед боем в Екатеринбурге

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол и обязательный претендент по версии IBF немец Михаэль Айферт успешно прошли процедуру взвешивания накануне очного поединка в Екатеринбурге.

Вес Бивола составил 79,1 кг, а Айферта – 79,05 кг.

Бой возглавит турнире RCCBoxingPromotions, на его кону будут стоять титулы WBA и IBF

В со-главном бою вечера российский боксер Всеволод Шумков (57,08 кг) сразится с мексиканцем Кристианом Оливо (57,02 кг) за титул WBA Gold в полулегком весе. Вадим Туков (72,05 кг) проведет защиту своего пояса WBA Gold в среднем весе против аргентинца Себастьяна Папечи (71,8 кг). Также в ринг выйдет двукратный чемпион мира Шарабутдин Атаев (79,25 кг), его соперником станет представитель Китая Сайпайер Рузи (78,8 кг).

Турнир пройдет 30 мая. В прямом эфире бой Бивола и Айферта будет показан на Первом канале, начало трансляции в субботу в 21:35 мск. Весь турнир, который начнется в 15:00 мск, будет транслировать в социальных сетях RCC Boxing Promotions.