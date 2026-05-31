Гандболистка Васильева заявила, что ЦСКА по самоотдаче не уступал "Ростов-Дону"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Левый крайний ЦСКА Софья Васильева заявила, что команда верила в положительный исход решающего матча финальной серии чемпионата России по гандболу против "Ростов-Дона" даже при отставании в восемь мячей перед перерывом.

"Мы верили до последнего и бились до последнего. Пусть в каких-то моментах мы и были сегодня слабее, но точно не по самоотдаче и желанию. Спасибо команде и болельщикам за сезон", — добавила Васильева.

"Ростов-Дон" завоевал титул в восьмой раз, выиграв финальную серию до трех побед со счетом 3-2. Пятый матч серии прошел в пятницу.

ЦСКА ранее трижды подряд становился чемпионом России.

