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Альваро Арбелоа ушел с поста главного тренера мадридского "Реала"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Главный тренер испанского "Реала" Альваро Арбелоа покидает пост, сообщается на сайте футбольного клуба.

Ранее в мае сообщалось, что он уйдет с поста в конце сезона. Тогда Арбелоа исключил возможность работать в тренерском штабе Жозе Моуринью, если тот возглавит "Реал".

Экс-игрок "Реала" Арбелоа возглавил команду в январе этого года, сменив Хаби Алонсо. Чемпионат Испании команда завершает на втором месте в турнирной таблице.

Альваро Арбелоа футбол
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