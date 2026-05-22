Арбелоа покинет пост главного тренера "Реала" по окончании сезона

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" Альваро Арбелоа заявил, что покидает свой пост после окончания сезона.

"Надеюсь, это просто "до свидания", потому что всегда считал "Реал" своим домом", - приводит слова Арбелоа пресс-служба "Реала".

Матч чемпионата Испании против "Атлетика", который пройдет 23 мая, Арбелоа назвал для него последним в качестве главного тренера "Реала" в этом сезоне, но допустил, что не последний в карьере. При этом Арбелоа исключил, что будет работать в тренерском штабе Жозе Моуринью, если тот возглавит "Реал".

"У него фантастический тренерский штаб. Если он придет сюда, у меня не будет шансов с ним работать", - отметил Арбелоа.

Экс-игрок "Реала" Арбелоа возглавил команду в январе этого года, сменив Хаби Алонсо. Чемпионат Испании команда завершает на втором месте в турнирной таблице.