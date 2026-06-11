Мурат Гассиев уверен, что бой с Тони Йокой сложится непросто

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Регулярный чемпион WBA в тяжелом весе российский боксер Мурат Гассиев уверен, что олимпийский чемпион-2016 и чемпион мира-2015 француз Тони Йока окажет достойное сопротивление в их поединке на турнире "IBA.PRO 19".

"Ну начнем с того, что это олимпийский чемпион. Это крупный, сильный и опытный боксер с впечатляющей любительской карьерой. В общем, это хороший боксер. Простого боя точно не будет", - приводит слова Гассиева пресс-служба Федерации бокса России.

"В боксе важно то, с чем ты выходишь на ринг. Соперник может быть опытнее, сильнее, выше. Но у меня может быть больше желания. Повторюсь, важно, с чем ты выходишь на ринг. А я всегда это делаю с желанием победить и с намерением сделать все возможное для этого", - отметил Гассиев.

Турнир пройдет 11 июля в Москве.

На счету 32-летнего Гассиева на профессиональном ринге 33 победы (26 – нокаутом) при двух поражениях. 34-летний Йока выиграл 15 боев (12 – досрочно), уступив в трех боях.

Для Гассиева предстоящий бой будет первой защитой пояса регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе. Экс-чемпион WBA и IBF в первом тяжелом весе завоевал этот титул в декабре прошлого года в Дубае на турнире "IBA.PRO 13", когда в шестом раунде нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Также 11 июля в Москве россиянин Артем Сусленков будет защищать пояс WBA Continental в тяжелом весе против британца Джо Джойса, а также состоится интереснейший поединок между двумя российскими тяжеловесами Мурадом Халидовым и Арсланом Яллыевым.