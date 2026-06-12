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Сборная Мексики обыграла ЮАР в матче открытия ЧМ-2026 с тремя удалениями

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Мексики со счетом 2:0 взяли верх над командой ЮАР в матче открытия чемпионата мира 2026 года.

Встреча состоялась в Мехико.

На 9-й минуте гол забил Хулиан Киньонес, на 67-й – Рауль Хименес.

Команды доигрывали матч в неполных составах: в составе сборной ЮАР прямые красные карточки получили Яя Ситхоле (49) и Тхемба Зване (84), в составе Мексики – выступающий за московский "Локомотив" Сесар Монтес.

Сборные Мексики и ЮАР на ЧМ-2026 представляют группу А, в которую также входят Южная Корея и Чехия.

футбол ЧМ-2026
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