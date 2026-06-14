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Путин пожелал организаторам ЧМ-2026 по футболу удачи с учетом успеха мундиаля 2018 г. в РФ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом пожелал удачи организаторам нынешнего чемпионата мира по футболу с учетом успешного проведения в мундиаля России в 2018 году.

"Владимир Путин с учетом успешного проведения чемпионата мира по футболу в России в 2018 году пожелал удачи американским организаторам нынешнего чемпионата", - рассказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Путина и Трампа.

ЧМ-2026 по футболу стартовал 11 июня и будет проходить по 19 июля.

Турнир проходит в США, Канаде и Мексике.



Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу в Мексике

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США Дональд Трамп Владимир Путин Юрий Ушаков футбол
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