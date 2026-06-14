Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Дик Адвокат стал самым возрастным тренером, возглавляющим команду на чемпионате мира по футболу.

На ЧМ-2026 он возглавляет сборную Кюрасао, которая в воскресенье проводит первый матч группового этапа против Германии. Сейчас Адвокату 78 лет.

До Адвоката рекордсменами были главный тренер сборной ЮАР бельгиец Хуго Брос и наставник сборной Чехии Мирослав Коубек. Они приступили к работе на ЧМ в возрасте 74 лет, их команды по расписанию стартовые матчи турнира провели раньше.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.