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Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Нидерландец Дик Адвокат стал самым возрастным тренером, возглавляющим команду на чемпионате мира по футболу.

На ЧМ-2026 он возглавляет сборную Кюрасао, которая в воскресенье проводит первый матч группового этапа против Германии. Сейчас Адвокату 78 лет.

До Адвоката рекордсменами были главный тренер сборной ЮАР бельгиец Хуго Брос и наставник сборной Чехии Мирослав Коубек. Они приступили к работе на ЧМ в возрасте 74 лет, их команды по расписанию стартовые матчи турнира провели раньше.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

футбол ЧМ-2026
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