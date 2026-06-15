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Джастин Гэтжи стал чемпионом UFC в легком весе

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи победил представителя Испании Илию Топурию в главном поединке турнира UFC Freedom 250, который прошел на территории Белого дома в Вашингтоне.

Бой завершился техническим нокаутом после четвертого раунда.

В результате Гэтжи стал чемпионом UFCв легком весе.

На счету 37-летнего американца в смешанных единоборствах 28 побед при пяти поражениях. 29-летний Топурия проиграл первый бой в карьере в ММА, в его активе 17 побед.

Бой Гэтжи – Топурия прошел в статусе главного события турнира.

UFC ММА Джастин Гэтжи Илия Топурия
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