Поиск

Сборная Германии установила рекорд по числу голов в истории чемпионатов мира

Сборная Германии установила рекорд по числу голов в истории чемпионатов мира
Фото: Simon M Bruty/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу вышла на первое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира, обойдя команду Бразилии.

Рекорд был зафиксирован после разгромной победы немцев над сборной Кюрасао (7:1) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Общее число голов Германии в финальных стадиях ЧМ достигло 239.

Ранее лидером являлась сборная Бразилии, в активе которой 238 мячей. В первом туре Бразилия сыграла вничью с Марокко – 1:1.

Во втором туре Бразилия 20 июня сыграет с Гаити, Германия позднее в этот день – с Кот-д"Ивуаром.

Бразилия Германия футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Джастин Гэтжи стал чемпионом UFC в легком весе

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ

"Каролина" завоевала Кубок Стэнли НХЛ
ЧМ-2026

Нидерланды и Япония сыграли вничью на ЧМ

ЧМ-2026

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ

Сборная Германии разгромила команду Кюрасао на ЧМ
ЧМ-2026

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Дик Адвокат стал самым возрастным тренером в истории ЧМ

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

Льюис Хэмилтон стал победителем гонки "Формулы-1" впервые с 2024 года

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

"Нью-Йорк" стал чемпионом НБА

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Сборная Бразилии сыграла вничью с Марокко на ЧМ-2026

Даниил Медведев проиграл в полуфинале турнира в Нидерландах

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе

Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Хертогенбосхе