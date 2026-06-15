Сборная Германии установила рекорд по числу голов в истории чемпионатов мира

Фото: Simon M Bruty/Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Сборная Германии по футболу вышла на первое место по количеству забитых мячей в истории чемпионатов мира, обойдя команду Бразилии.

Рекорд был зафиксирован после разгромной победы немцев над сборной Кюрасао (7:1) в стартовом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Общее число голов Германии в финальных стадиях ЧМ достигло 239.

Ранее лидером являлась сборная Бразилии, в активе которой 238 мячей. В первом туре Бразилия сыграла вничью с Марокко – 1:1.

Во втором туре Бразилия 20 июня сыграет с Гаити, Германия позднее в этот день – с Кот-д"Ивуаром.