Старший советник Инфантино подал в отставку

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Карлос Кордейро, старший советник президента ФИФА Джанни Инфантино, подал в отставку, сообщает Sky News.

Решение он принял в знак протеста против планов ФИФА продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.

"Как бывший банкир и преданный футбольный болельщик, я не могу оставаться в стороне, пока ФИФА рассматривает вопрос о продаже доли в чемпионате мира. Позвольте мне внести ясность: я не принимал участия в этом предложении и категорически против него. Это плохая сделка для ассоциаций-членов ФИФА, плохая сделка для футбола и плохая сделка для будущего игры", - сказал Кордейро.



Кордейро называют влиятельной фигурой в ФИФА. Ранее он занимал пост президента Федерации футбола США, он являлся вице-председателем Goldman Sachs.



Ранее сообщалось о планах ФИФА продать долю коммерческих прав на проведение чемпионата мира частным инвесторам. Это вызвало недовольство со стороны футбольного сообщества. УЕФА принял решение бойкотировать все чемпионаты мира по футболу до тех пор, пока в ФИФА не откажутся от проекта. Позже в КОНКАКАФ также выступили с решительным отказом от предложения Инфантино, однако бойкотировать соревнования не стали.



Sky News отмечает, что таким образом уже около 90 из 211 членов ФИФА уже открыто выступают против плана Инфантино.



Позже ФИФА выступила с ответным заявлением, проясняющим детали предложения о возможном создании дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) с оборотом в $20 млрд, которая, согласно плану, будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогут приобрести до 20% акций этой компании.



По данным Sky News, Инфантино дал национальным ассоциациям время до 19 сентября для поддержки своего плана. При этом он предупредил, что, если они не поддержат инициативу, то у них будет гораздо меньше финансов на развитие и содержание сборных. По его словам, для создания FFE необходима поддержка как минимум 50% членов ФИФА и руководящего совета федерации.