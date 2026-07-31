Источники Sky News узнали, что Инфантино теряет поддержку из-за скандала с инвесторами ЧМ

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Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Все меньше национальных футбольных федераций поддерживают Джанни Инфантино на посту президента ФИФА из-за его проекта по привлечению инвесторов, что может привести к его досрочному уходу с поста, сообщает Sky News со ссылкой на источники.

"В футбольном мире все больше крепнет убеждение в том, что Инфантино не сможет пережить этот скандал с учетом открытого протеста против ФИФА со стороны ее членов", - сообщает телеканал.

По словам собеседника Sky News, большинство из 41 членов Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) либо теряют уверенность в Инфантино, либо уже в нем разочаровались.

Телеканал напоминает, что президент КОНКАКАФ канадец Виктор Монтальяни является потенциальным претендентом на пост следующего главы ФИФА.

В четвер30 июля УЕФА принял решение бойкотировать все чемпионаты мира по футболу до тех пор, пока в ФИФА не откажутся от проекта. Позже в КОНКАКАФ также выступили с решительным отказом от предложения Инфантино, однако бойкотировать соревнования не стали.

Sky News отмечает, что таким образом уже около 90 из 211 членов ФИФА уже открыто выступают против плана Инфантино.

После заявлений УЕФА и КОНКАКАФ ФИФА выступила с ответным заявлением, проясняющим детали предложения о возможном создании дочерней компании FIFA Forward Enterprise (FFE) с оборотом в $20 млрд, которая, согласно плану, будет заниматься коммерческой деятельностью и организацией мероприятий. При этом внешние инвесторы смогут приобрести до 20% акций этой компании.

"Никто не продает футбол. ФИФА бы никогда об этом даже не подумала. У всех есть право выразить свой протест и запросить разъяснения, но ни одна организация не может утверждать, что представляет все 211 футбольных ассоциаций мира. Каждая ассоциация должна получить возможность изучить предложение и высказаться о своем будущем", - говорится в заявлении.

После сообщений СМИ о планах Инфантино с критикой выступили многие институты футбольного управления, региональные футбольные ассоциации и различные известные личности, в частности, премьер-министр Великобритании Энди Бернем и бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер.

Одной из последних организаций, присоединившихся к волне критики, стала Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), в которой заявили, что "решения такой значимости должны формироваться в ходе открытого и инклюзивного процесса, а не через ультиматумы".

По данным Sky News, Инфантино дал национальным ассоциациям время до 19 сентября для поддержки своего плана. При этом он предупредил, что, если они не поддержат инициативу, то у них будет гораздо меньше финансов на развитие и содержание сборных. По его словам, для создания FFE необходима поддержка как минимум 50% членов ФИФА и руководящего совета федерации.