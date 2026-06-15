Российский боксер Самедов заявил, что мотивирован провести бой с Какаче в Ирландии и поднять флаг РФ

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Временный чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе россиянин Эльнур Самедов заявил, что предельно мотивирован на титульный поединок против полноценного обладателя пояса ирландца Энтони Какаче, которого Всемирная боксерская ассоциация ранее обязала провести бой с ним.

"Я мотивирован как никогда. Это то, к чему я шел всю карьеру. Восторг от того, какая RCC - крутая организация, какие дает шансы нам, спортсменам. Я не упущу эту возможность, боксировать буду в России, Ирландии, да хоть на луне ради такого поединка", - сказал боксер RCC Boxing Promotions Самедов "Интерфаксу".

"Конечно, есть дополнительная мотивация поехать в Ирландию, победить и заявить иностранным фанатам о себе, поднять флаг России за рубежом, это было бы здорово. Но если Энтони приедет к нам, в Россию, то мы еще раз продемонстрируем мировой уровень нашей организации. После боя Дмитрия Бивола еще раз покажем нашу площадку на весь мир!" - отметил он.

Самедов отметил, что Какаче превосходит его в росте, длине рук и опыте, однако подчеркнул, что тренерский штаб уже знает, какие настройки необходимы для успешного выступления.

На профессиональном ринге Самедов одержал 22 победы, потерпел одно поражение. Какаче выиграл 25 боев при одном поражении.