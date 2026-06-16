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Футболист сборной Германии Рюдигер продлил контракт с клубом

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Немецкий футболист Антонио Рюдигер подписал новое соглашение с "Реалом", сообщается на сайте испанского клуба.

Контракт будет действовать до 30 июня 2027 года.

33-летний защитник перешел в "Реал" из немецкой команды "Боруссия" (Дортмунд) в 2011 году. В составе "Реала" он стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, победителем Лиги чемпионов, Суперкубка Испании, Клубного чемпионата мира, Межконтинентального кубка и дважды – Суперкубка УЕФА.

В настоящее время Рюдигер находится в сборной Германии, которая принимает участие в ЧМ-2026.

Реал футбол Антонио Рюдигер
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