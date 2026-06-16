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ФИФА оправдала судью по делу о расизме на ЧМ

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) сняла все обвинения с австралийского видеоассистента арбитра Шона Эванса, которого подозревали в демонстрации жеста, похожего на расистский, на матче чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает The Athletic.

Во время представления на ТВ бригады VAR-арбитров перед началом встречи между сборными Германии и Кюрасао правозащитники обратили внимание на показанный Эвансом жест (перевернутый жест "OK"). Он, как сообщается, означает символ white power (власть белых).

Сам Эванс заявил, что соответствующее движение у него получилось непроизвольным. Дисциплинарный комитет ФИФА, изучив материалы инцидента, пришел к выводу, что в действиях судьи не было злого умысла. Арбитр был полностью оправдан, ему разрешили и дальше работать на ЧМ-2026.

Матч закончился крупной победой сборной Германии – 7:1.

Чемпионат мира-2026 впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. Участие в нем принимают рекордные 48 сборных. России среди выступающих здесь стран нет, она не была допущена к участию в отборочной кампании.

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