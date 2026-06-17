Сборная Франции обыграла Сенегал на чемпионате мира по футболу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сборная Франции по футболу со счетом 3:1 одержала победу над национальной командой Сенегала. Встреча состоялась в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Игра проходила в Ист-Ратерфорде, США.

Поразить ворота соперника сборной Франции удалось лишь во втором тайме. На 66-й минуте точный удар нанес Килиан Мбаппе. На 82-й минуте преимущество французов в счете укрепил Брэдли Барколя.

Сенегалу удалось сократить отставание в счете на 90+5 минуте, отличился Ибраим Мбайе. Но в следующей ответной атаке на 90+6 Килиан Мбаппе вновь отметился голом.

Этим матчем открылась программа ЧМ для группы I. В 1:00 по московскому времени стартует встреча других участников квартета – Норвегии и Ирака.

Чемпионат мира стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Турнир впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. Число участников – рекордное, 48. Сборные разделены на 12 групп по четыре команды в каждой. В 1/16 финала выходят первые и вторые сборные каждой из групп, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Сборная России участия в чемпионате мира не принимает: из-за санкций она не была допущена к отборочной кампании.

Действующим чемпионом мира является Аргентина, в решающем матче ЧМ-2022 в Катаре она обыграла Францию. Франция, в свою очередь стала победителем ЧМ-2018 в России.