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Сборная Англии по футболу обыграла Хорватию на ЧМ

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Англии со счетом 4:2 победили национальную команду Хорватии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

Игра прошла в Арлингтоне, США.

В составе победителей дубль оформил Харри Кейн – 12-я (с пенальти) и 42-я минуты, по голу забили Джуд Беллингем (47), Маркус Рашфорд (85). Авторы голов у Хорватии: Мартин Батурина (36), Петар Муса (45+5).

Команды представляют группу L. Позднее состоится матч других ее участников: Гана – Панама.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике.

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу в Мексике

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