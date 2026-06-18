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Панарин, Фетисов, Ротенберг сыграют в товарищеском матче сборных России и США по хоккею

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Действующие, бывшие игроки сборных СССР и России по хоккею, а также представители менеджмента, бизнеса и культуры примут участие в товарищеской встрече против США.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", капитаном сборной России будет Вячеслав Фетисов, в предварительном составе значатся игроки НХЛ Артемий Панарин, Игорь Шестеркин, Михаил Сергачев, Александр Романов, Кирилл Марченко, Александр Никишин, а также олимпийский чемпион-92 Андрей Коваленко, главный тренер сборной "Россия 25" Роман Ротенберг, генеральный директор футбольного "Спартака" Сергей Некрасов, музыкант Игорь Бутман и другие.

Игра пройдет 1 июля в Москве, ее организацией занимаются торгово-промышленные палаты России и США.

Товарищеский матч анонсировал 4 июня глава Американской торговой палаты в РФ Роберт Эйджи во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Артемий Панарин Вячеслав Фетисов хоккей
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