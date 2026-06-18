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Сборные Чехии и ЮАР сыграли вничью на чемпионате мира по футболу

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Матч второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу между сборными Чехии и ЮАР завершился со счетом 1:1.

Игра прошла в Атланте.

На шестой минуте Чехия повела в счете, автором гола Стал Михал Садилек. На 83-й минуте футболист команды ЮАР Тебохо Мокоена реализовал пенальти и сравнял счет.

После двух матчей на ЧМ у команд по 1 очку: Чехия занимает третье место, Южная Африка – четвертое.

По 3 очка набрали Мексика и ЮАР, которые сыграют друг с другом в ночь на пятницу по московскому времени.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.

футбол ЧМ-2026
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