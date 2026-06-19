Мексика первой обеспечила себе выход в плей-офф ЧМ-2026

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Мексики со счетом 1:0 обыграли Южную Корею в матче второго тура чемпионата мира 2026 года.

Встреча прошла в Сапопане (Мексика). На 50-й минуте гол забил Луис Ромо.

Команды представляют группу А. Мексика набрала 6 очков и стала первой сборной, обеспечившей себе выход в плей-офф. При этом она обеспечила себе и первое место в группе.

У сборной Южной Кореи 3 очка, у Чехии и ЮАР – по 1.

В матче группы В Канада в Ванкувере разгромила Катар – 6:0.

Три гола забил Джонатан Дэвид (29, 45+3, 90+2), по разу отличились Кайл Ларин (16), Натан Салиба (64). Кроме того, состоялся автогол игрока сборной Катара Мохамеда Аль-Маннаи (75).

У Канады и Швейцарии в группе по 4 очка, у Боснии и Герцеговины с Катаром – по 1.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.