Менеджер Гаджимагомедова назвал предсказуемым решение WBA об упразднении бриджервейта

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Менеджер чемпиона WBA в Муслима Гаджимагомедова Эдуард Кравцов назвал предсказуемым решение Всемирной боксерской ассоциации об упразднении весовой категории до 101,6 кг. Также он заявил о планах добиваться титульных боев для спортсмена в первом тяжелом весе (крузервейт).

"Решение WBA вполне ожидаемое. Об этом ходило много разговоров, что упразднят категорию бриджервейт. И вот к этому пришли. В данной ситуации это верное и правильное решение. И сейчас мы будем добиваться определенных преференций от WBA, чтобы Муслиму дали шанс отбоксировать либо за обязательного претендента, либо за полноценный пояс в первом тяжелом весе", - приводит слова Кравцова "Матч ТВ".

Ранее в воскресенье стало известно, что WBA отказывается от категории бриджервейт.

У финалиста Игр-2020, единственного в российской истории трехкратного чемпиона мира Гаджимагомедова шесть побед на профессиональном ринге.

Также в рейтинге WBA в бриджервейте на данный момент присутствуют россияне Вартан Арутюнян (временный чемпион), Георгий Юновидов, Умар Саламов и Евгений Романов.

Чемпионом WBA в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) является Дэвид Бенавидес, которому также принадлежит пояс WBO.

Таким образом, категория бриджервейт сохраняется только у WBC. IBF и WBO такую весовую категорию изначально не вводили.