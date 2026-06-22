Сборная Бельгии в меньшинстве сыграла вничью с Ираном в матче ЧМ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Матч сборных Бельгии и Ирана по футболу на чемпионате мира завершился со счетом 0:0.

Игра прошла в Инглвуде, США, в рамках второго тура соревнования.

Бельгийцы доигрывали встречу в меньшинстве: на 66-й минуте прямую красную карточку получил Натан Нгой.

Матчи первых двух туров Бельгия и Иран завершили вничью, теперь у команд по 2 очка. У других представителей группы G, Новой Зеландии и Египта, по 1 очку. Эти команды свой матч второго тура проведут позднее.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.