Сборная Египта обыграла Новую Зеландию на ЧМ
Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Египта со счетом 3:1 взяли верх над национальной командой Новой Зеландии в матче второго тура чемпионата мира.
Встреча состоялась в Ванкувере.
В составе победителей голы забили Мостафа Зико (58-я минута), Мохамед Салах (67), Трезеге (82).
Автор гола у Новой Зеландии – Финн Серман (15).
Египет возглавил группу G, набрав 4 очка. Далее идут Иран, Бельгия (по 2) и Новая Зеландия (1).
В матче группы Н Уругвай сыграл вничью с Кабо-Верде – 2:2.
В составе сборной Уругвая точные удары нанесли Максимилиано Араухо (44) и Агустин Каноббио (45+6), в составе Кабо-Верде – игрок "Краснодара" Кевин Ленини (21) и Элио Варела (61).
Матч прошел в Майами.
ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.