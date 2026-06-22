Сборная Египта обыграла Новую Зеландию на ЧМ

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Египта со счетом 3:1 взяли верх над национальной командой Новой Зеландии в матче второго тура чемпионата мира.

Встреча состоялась в Ванкувере.

В составе победителей голы забили Мостафа Зико (58-я минута), Мохамед Салах (67), Трезеге (82).

Автор гола у Новой Зеландии – Финн Серман (15).

Египет возглавил группу G, набрав 4 очка. Далее идут Иран, Бельгия (по 2) и Новая Зеландия (1).

В матче группы Н Уругвай сыграл вничью с Кабо-Верде – 2:2.

В составе сборной Уругвая точные удары нанесли Максимилиано Араухо (44) и Агустин Каноббио (45+6), в составе Кабо-Верде – игрок "Краснодара" Кевин Ленини (21) и Элио Варела (61).

Матч прошел в Майами.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике.