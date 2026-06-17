Хет-трик Месси принес сборной Аргентине победу над Алжиром

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины со счетом 3:0 разгромила Алжир в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

Игра прошла в Канзас-Сити, США.

Все три гола забил Лионель Месси – на 17-й, 60-й, 76-й минутах.

Месси повторил рекорд завершившего карьеру немца Мирослава Клозе по числу голов на чемпионатах мира - 16. 38-летний аргентинец на ЧМ-2026 может стать абсолютным рекордсменом.

В начале первого тайма футболист сборной Алжира Фарес Шаиби поразил ворота аргентинцев, но при помощи VAR рефери разглядели положение "вне игры" и гол отменили.

Теперь у Аргентины 3 очка, у Алжира 0. Команды представляют группу J, другие ее участники, Австрия и Иордания, свой матч первого тура проведут позднее.

Чемпионат мира впервые проходит в трех странах – США, Канаде и Мексике. Участие в турнире принимают рекордные 48 сборных.

Аргентина – действующий чемпион мира.