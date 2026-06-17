Поиск

Месси первым в истории сыграл на шести чемпионатах мира по футболу

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нападающий сборной Аргентины стал первым в истории игроком, который принял участие в шести чемпионатах мира по футболу.

Рекордсменом он стал, выйдя на матч первого тура группового этапа ЧМ-2026 против Алжира.

СпортХет-трик Месси принес сборной Аргентины победу над АлжиромХет-трик Месси принес сборной Аргентины победу над АлжиромЧитать подробнее

До этого 38-летний аргентинец принимал участие на чемпионатах мира в 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годах. На ЧМ-2022 в Катаре он в составе национальной команды своей страны завоевал золотую медаль. При этом четыре года назад заявлял, что турнир в Катаре станет для него последним чемпионатом мира в карьере.

Аргентинцу принадлежит рекорд и по числу матчей в карьере на ЧМ – 27. При этом Месси забивал мячи на четырех чемпионатах мира в 2006, 2014, 2018 и 2022 годах. В общей сложности он нанес на этих турнирах 16 точных ударов, сравнявшись с завершившим карьеру немцем Мирославом Клозе.

На ЧМ-2026 заявлен португалец Криштиану Роналду. Если он сыграет хотя бы в одном матче, для него этот чемпионат тоже станет шестым. На счету 41-летнего нападающего 8 голов в 22 матчах, он забивал во всех его пяти ЧМ, что является рекордом.

Что касается матча против Алжира, Аргентина, как сообщалось, победила со счетом 3:0, все три гола забил Месси.

Церемония открытия ЧМ-2026 по футболу в Мексике

8
футбол Лионель Месси Криштиану Роналду
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
ЧМ-2026

Хет-трик Месси принес сборной Аргентины победу над Алжиром

Хет-трик Месси принес сборной Аргентины победу над Алжиром
ЧМ-2026

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции
ЧМ-2026

Сборная Франции обыграла Сенегал на чемпионате мира по футболу

Экс-тренер МЮ Рубен Аморим возглавил "Милан"

ISU не включил российских фигуристов в число участников Гран-при-2026/27

ЧМ-2026

Футболист "Ростова" принес Ирану ничью в матче с Новой Зеландией на ЧМ

ЧМ-2026

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче ЧМ

Сборные Бельгии и Египта сыграли вничью в матче ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Испании сыграла вничью с Кабо-Верде на ЧМ по футболу

ФИФА задумала пригласить Россию на юношеский турнир в США

Футболист "Челси" Кукурелья перешел в "Реал"