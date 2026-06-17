Роналду повторил рекорд Месси по числу чемпионатов мира в карьере

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Нападающий Криштиану Роналду в составе сборной Португалии по футболу вышел на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против ДР Конго.

Игра стартовала, она проходит в Хьюстоне.

Таким образом, 41-летний Роналду принимает участие в шестом чемпионате мира в карьере. Ранее, в ночь на среду по московскому времени, этого показателя первым в истории футбола достиг аргентинец Лионель Месси. Он сыграл против Алжира, оформил хет-трик, а Аргентина победила со счетом 3:0.

С учетом игры против Алжира Месси сыграл на чемпионатах мира 27 матчей, в которых забил 16 голов. По числу голов он повторил рекорд турнира, принадлежащий немцу Мирославу Клозе. Между тем, в одном из пяти чемпионатов мира, в 2010 году, аргентинцу не удалось отметиться хотя бы голом.

Роналду забивал голы во всех ранее прошедших пяти своих ЧМ. Сейчас на его счету 8 голов в 22 матчах.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике, участие в нем принимает рекордное число стран – 48. Сборная России из-за санкций не была допущена к отбору на ЧМ.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.