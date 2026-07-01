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Мирра Андреева проиграла во втором круге Уимблдона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева уступила представительнице Чехии Барборе Крейчиковой в матче второго круга Уимблдонского турнира.

СпортМирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлемаМирра Андреева впервые в карьере выиграла турнир Большого шлемаЧитать подробнее

Результат – 4:6, 7:5, 6:4 в пользу Крейчиковой.

Андреева – первая ракетка России, а в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) занимает пятое место. Крейчикова – на 38-й ступени мирового рейтинга.

Этим летом Андреева ранее выиграла Roland Garros во Франции.

Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в женском одиночном разряде выиграла Ига Швентек (Польша).

теннис Мирра Андреева
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