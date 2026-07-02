Неожиданная победа: вчерашняя любительница обошла кумира на чемпионате России

Екатерина Гуренкова Фото: Федерация велосипедного спорта России

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Первый день чемпионата России по велоспорту на шоссе, который проходит в Татарстане, принес неожиданный результат. Индивидуальную гонку на 26,6 км с раздельного старта выиграла недавно перешедшая из любителей в профессионалы Екатерина Гуренкова.

Результат спортсменки из Орловской области – 36 минут 02 секунды.

На девять секунд Гуренкова опередила фаворита гонки многократную чемпионку России Тамару Дронову. Третье место заняла Марина Комина из Самарской области.

Неожиданной победу называет и сама Гуренкова, напомнив, что весной этого года сломала руку и на некоторое время выбыла из тренировочного процесса.

"Тренироваться начала буквально месяц назад, лишь немного вернув форму. Поэтому я не могла поверить, что смогу заехать даже в тройку, не говоря уже о победе", - сказала она после финиша.

"У человека, получившего травму, главная мотивация — вернуть форму. Мои планы на сезон рухнули из-за переноса чемпионата России и отмены гонки. Я закончила тренировки и даже на старт первой гонки смогла выйти только на шоссейном велосипеде, так как не могла лечь на руль. Планировать что-то было сложно, пока совсем недавно не удалось восстановиться достаточно, чтобы начать тренировки на разделочном велосипеде", - рассказала Гуренкова, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Также гонщица отметила роль семьи на ее выступления в спорте.

"Сначала семья сопротивлялась, когда я ушла в велоспорт, но потом смирилась: без тренировок мне плохо, и день проходит неправильно. Особенно поддерживает средняя дочь-спортсменка. Муж, ранее относившийся к стартам безразлично, теперь ждёт результатов и расстраивается из-за неудач, понимая, что годы тренировок были не зря", - подчеркнула победительница гонки.

Показавшую второй результат именитую Тамару Дронову.

"Меня всегда удивляла и вдохновляла Тамара Дронова, - говорит Гуренкова. - Я всегда мечтала с ней познакомиться. Была под впечатлением, когда мы проехали с ней первую гонку: она была впереди, а я старалась держаться и держалась до конца. Потом мы познакомились и в этом сезоне стали гоняться за одну любительскую команду. Для меня это просто чудо: я тренируюсь со своим кумиром! Тамара помогает мне в тренировках и гонках, поддерживает. Я всегда равнялась на неё, и сегодня я стояла с ней на одной тумбе. Это лучшее завершение истории".

Сама Дронова на церемонии награждения тепло поздравила Гуренкову с победой. Пресс-службе Федерации велоспорта России Тамара Дронова указала на некоторые нюансы, которые могли повлиять на итоговый расклад.

"После финиша было объявление, что вроде как я выиграла, успела порадоваться несколько секунд, но потом объявили, что нет. Тут я немного расстроилась. Во время гонки судьи не вели по результату Екатерины Гуренковой, что наверное, небольшой сюрприз. Хотя я изначально включала ее в фавориты, зная, на что она готова и как может проехать. В любом случае, основной прицел был на Марину Комину и Анастасию Самсонову. Про Екатерину все забыли. После финиша сложно что-то говорить, что мог, а что не мог. Результат есть результат. Значит есть время подумать и поработать", - заявила Дронова.

Мужская гонка на дистанции 36 км завершилась победой Петра Рикунова из Орловской области. Его время – 42 минуты 36 секунд. Рикунов стал семикратным чемпионом России.

Серебряным призером стал Кирилл Миллер (Самарская область) – 42:45. Бронзу завоевал Савва Новиков из Москвы – 43:14.

По словам Рикунова, перед стартом гонки он чувствовал себя неважно и сомневался, стоит ли выходить на старт.

"В последний момент решил стартовать в индивидуальной гонке. Не совсем к ней готовился. Самочувствие было далеко от идеального, не удалось выложиться на сто процентов, но рад что все получилось", - приводит слова Рикунова пресс-служба ФВСР.

Гонки прошли в Иннополисе.

Чемпионат России будет проходить до 5 июля, гонки также состоятся и в Казани.