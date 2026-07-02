Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном"
Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Александр Овечкин подписал новое соглашение с "Вашингтоном", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги.
Контракт рассчитан на 1 год.
"Я вернулся!" — сказал Овечкин. "Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение", - добавил он.
Согласно контракту, Овечкин получит зарплату в размере $1 млн, бонус за сыгранные матчи (10 игр) в размере 4,75 млн и подписной бонус в размере 3,25 млн долларов. Средняя годовая зарплата Овечкина составит 4,25 млн.
1 июля Овечкин стал свободным агентом, его контракт с "Вашингтоном" истек. Россиянин заявлял, что со своим будущим определится этим летом.
40-летний Овечкин играл за "Вашингтон" с 2005 года. Он – рекордсмен по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ (929 голов). В 2018 году выиграл Кубок Стэнли.