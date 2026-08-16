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Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧЕ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сборная России завоевала золото в комбинированной эстафете 4х100 м на чемпионате Европы по водным видам спорта.

В ее составе заплыв в финале провели Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков, Егор Корнев. Время российской команды – 3 минуты 28,67 секунды.

Второе место заняла сборная Италии (+0,19), третье – команда Франции (+0,36).

Женская сборная России в аналогичной дисциплине заняла третье место.В ее составе выступили Алина Гайфутдинова, Евгения Чикунова, Дарья Клепикова и Кира Манохина. Время – 3 минуты 53,79 секунды.

Первое место заняла Великобритания, второе – Италия.

Чемпионат Европы прошел в Париже. Россияне выступили под нейтральным флагом.

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