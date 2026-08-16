Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончании сезона

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил, что нынешний сезон может стать заключительным в его профессиональной карьере.

"Это, вероятно, мой последний год в футболе, и я хочу оставить после себя выдающееся наследие", - приводит слова Роналду Vogue.

41-летний Роналду – пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Европы, двукратный победитель Лиги наций УЕФА. Он – победитель национальных и международных турниров в составе "Спортинга", "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Ювентуса". На клубном уровне сейчас защищает цвета "Аль-Насра", в составе которого выиграл чемпионат Саудовской Аравии.