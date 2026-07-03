Сафиуллин вышел в четвертый круг Уимблдона
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин победил бразильца Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдонского турнира.
Результат – 6:3, 6:3, 6:3.
В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Сафиуллин занимает 132-е место, Фонсека – 27-е.
В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Артур Риндеркнех (Франция, №28 рейтинга ATP) – Новак Джокович (Сербия, 8).
Наивысшее достижение Сафиуллина на турнирах Большого шлема – выход в четвертьфинал Уимблдона.