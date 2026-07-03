Поиск

Сафиуллин вышел в четвертый круг Уимблдона

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Роман Сафиуллин победил бразильца Жоао Фонсеку в третьем круге Уимблдонского турнира.

Результат – 6:3, 6:3, 6:3.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Сафиуллин занимает 132-е место, Фонсека – 27-е.

В следующем круге россиянин встретится с победителем пары Артур Риндеркнех (Франция, №28 рейтинга ATP) – Новак Джокович (Сербия, 8).

Наивысшее достижение Сафиуллина на турнирах Большого шлема – выход в четвертьфинал Уимблдона.

теннис Роман Сафиуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
ЧМ-2026

Главный тренер сборной Германии Нагельсман ушел в отставку

"Рады возвращению величайшего!" В "Вашингтоне" отреагировали на решение Овечкина

"Рады возвращению величайшего!" В "Вашингтоне" отреагировали на решение Овечкина
ЧМ-2026

Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ

Роналду стал самым возрастным игроком в истории плей-офф ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Швейцарии победила Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Швейцарии победила Алжир и вышла в 1/8 финала ЧМ
ЧМ-2026

Гол Роналду помог Португалии одолеть Хорватию на ЧМ

Гол Роналду помог Португалии одолеть Хорватию на ЧМ
ЧМ-2026

Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ

Сборная Испании разгромила Австрию и вышла в 1/8 финала ЧМ

Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном"

Овечкин продлил контракт с "Вашингтоном"

Генменеджер "Вашингтона" заявил о наличии ресурсов для нового контракта с Овечкиным

Гассиев стал полноценным чемпионом WBA после отказа Усика от поясов

Вратарь Иван Федотов перешел в "Спартак"

Вратарь Иван Федотов перешел в "Спартак"