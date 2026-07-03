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ФИДЕ на год дисквалифицировала Крамника

ФИДЕ на год дисквалифицировала Крамника
Владимир Крамник
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по этике и дисциплинарным вопросам ФИДЕ дисквалифицировала 14-го чемпиона мира по шахматам Владимира Крамника. Российский гроссмейстер отстранен на два года, из них один год – условно.

"Разбирательство возникло в связи с жалобами, поданными Правлением ФИДЕ и Комиссией ФИДЕ по честной игре, касающимися серии публичных заявлений и сообщений в социальных сетях, сделанных гроссмейстером Крамником в адрес гроссмейстера Давида Навары и покойного гроссмейстера Дэниэля Народицкого, а также других игроков", - говорится в заявлении ФИДЕ на сайте организации.

Как сообщалось, Крамник обвинял чеха Давида Навару и американца Дэниэля Народницкого в жульничестве.

В ФИДЕ обратили внимание на то, что "публичное разглашение информации о конкретных игроках, подозреваемых в мошенничестве, без достаточной институциональной проверки подвергает этих игроков неоправданному репутационному и психологическому ущербу и несовместимо со стандартами, ожидаемыми от членов семьи ФИДЕ".

Сам Крамник заявил, что подаст апелляцию, текст которой он подготовил заранее.

"Не вдаваясь в подробности, счет грубейших нарушений Этической Комиссией разных статей Регламента ФИДЕ в этом деле, идет на десятки. Я абсолютно уверен в том, что этот неправомерный вердикт будет в итоге аннулирован, и собираюсь идти по всем необходимым инстанциям до конца, чтобы восстановить справедливость, и свою репутацию в частности", - приводит слова Крамника пресс-служба Федерации шахмат России.

51-летний Крамник был чемпионом мира по шахматам с 2000 по 2007 год.

ФИДЕ Владимир Крамник шахматы
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