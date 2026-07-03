Даниил Медведев выбыл из Уимблдона

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 6:7 (4:7), 6:7 (5:7), 5:7 уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу в третьем круге Уимблдонского турнира.



В мировом рейтинге Медведев занимает девятое место и является первой ракеткой России. Штруфф - 74-я ракетка мира.



Уимблдонский турнир входит в серию соревнований Большого шлема, матчи проходят на травяном покрытии. В прошлом году турнир в мужском одиночном разряде выиграл итальянец Янник Синнер (Италия).