Египет вышел в 1/8 финала чемпионата мира

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Египта победили Австралию в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча состоялась в Арлингтоне (США).

Основное время завершилось со счетом 1:1. На 13-й минуте Египет вышел вперед благодаря точному удару Эмама Ашура. На 55-й минуте состоялся автогол египетского игрока Мохамеда Хани.

В дополнительное время счет не изменился. В серии пенальти успешнее оказался Египет.

В 1/8 финала египтяне сыграют с победителем пары Аргентина – Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.