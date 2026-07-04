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Сборная Аргентины с трудом обыграла Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сборная Аргентины по футболу со счетом 3:2 победила команду Кабо-Верде в матче 1/16 финала чемпионата мира.

Встреча состоялась в Майами.

На 29-й минуте Лионель Месси вывел Аргентину вперед. На 59-й минуте Дерой Дуарте забил ответный гол.

Победитель матча определился в дополнительное время.

На 90+2 минуте точный удар нанес аргентинец Лисандро Мартинес. На 103-й команда Кабо-Верде восстановила равенство, автором гола стал Сидни Кабрал.

На 111-й минуте зафиксирован автогол футболиста сборной Кабо-Верде Динея Боржеша.

Таким образом, сборная Аргентины вышла в 1/8 финала, где сыграет с Египтом.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Аргентина – действующий чемпион.

Аргентина Лионель Месси футбол Кабо-Верде
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