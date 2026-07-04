ВФЛА назвала дискриминационным очередное решение World Athletics о недопуске россиян

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выразила разочарование решением совета Совета World Athletics оставить в силе запрет российских спортсменов на участие в соревнованиях под эгидой WA.

"Очевидно, что это решение идет вразрез с принципами, декларируемыми Международным олимпийским комитетом и текущими тенденциями в мировом спорте", - говорится в заявлении ВФЛА. Решение World Athletics в федерации назвали дискриминационным.

"Особую озабоченность вызывает, что у целого поколения молодых спортсменов нет возможности выступать на высоком международном уровне - это лишает их важного этапа карьеры и снижает шансы на дальнейший прогресс. Речь, прежде всего, о юношах и юниорах, которые демонстрируют стабильно высокие результаты, входят в топ‑рейтинги Европы и мира и по праву считаются претендентами на медали на чемпионатах Европы, мира и Юношеских Олимпийских играх", - отмечается в тексте обращения.

В ВФЛА заявили о твердых намерениях задействовать все доступные механизмы для возвращения отечественных легкоатлетов на международную арену.

В марте 2022 года World Athletics объявила о санкциях, введенных против россиян и белорусов. Вскоре аналогичное решение озвучила и European Athletics.

Накануне World Athletics продлила отстранение россиян и белорусов.