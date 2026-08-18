Поиск

Обладатель "Золотого мяча" Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Обладатель "Золотого мяча" Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"
Фото: Eric Alonso/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Испании Родри стал игроком "Барселоны", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

С 30-летним игроком заключен контракт до 30 июня 2030 года.

Предыдущим клубом Родри был английский "Манчестер Сити", за который он играл с 2019 года. В составе "Сити" Родри четыре раза выиграл чемпионат Англии, три раза – Кубок английской лиги, два рада – Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, Суперкубок Англии.

Также Родри – чемпион мира и Европы, победитель Лиги наций УЕФА в составе сборной Испании. Он был признан лучшим игроком победного ЧМ-2026

В 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча" - приза, который вручается лучшему футболисту мира.

Манчестер Сити футбол Барселона Родри
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

IBU отказался обсуждать вопрос допуска россиян на конгрессе в сентябре

Российские пловцы выиграли комбинированную эстафету на ЧЕ

Россиянки выиграли золото ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье

Россиянки выиграли золото ЧЕ по спортивной гимнастике в командном многоборье

Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончании сезона

Роналду заявил о возможном завершении карьеры по окончании сезона

"Зенит" разгромил "Динамо" в чемпионате России по футболу

Ислам Махачев установил рекорд UFC по числу побед подряд

Махачев победил Гэрри и защитил титул чемпиона UFC

Махачев победил Гэрри и защитил титул чемпиона UFC

"Краснодар" выиграл четвертый матч подряд в сезоне в РПЛ

"Краснодар" выиграл четвертый матч подряд в сезоне в РПЛ

Матч Первой лиги "Сочи" - "Волга" перенесли на следующий день из-за угрозы БПЛА

Россиянки выиграли ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье

Россиянки выиграли ЧМ по художественной гимнастике в командном многоборье