Обладатель "Золотого мяча" Родри перешел из "Манчестер Сити" в "Барселону"

Фото: Eric Alonso/Getty Images

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник сборной Испании Родри стал игроком "Барселоны", сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

С 30-летним игроком заключен контракт до 30 июня 2030 года.

Предыдущим клубом Родри был английский "Манчестер Сити", за который он играл с 2019 года. В составе "Сити" Родри четыре раза выиграл чемпионат Англии, три раза – Кубок английской лиги, два рада – Кубок Англии, по разу – Лигу чемпионов УЕФА, Суперкубок УЕФА, клубный ЧМ, Суперкубок Англии.

Также Родри – чемпион мира и Европы, победитель Лиги наций УЕФА в составе сборной Испании. Он был признан лучшим игроком победного ЧМ-2026

В 2024 году Родри стал обладателем "Золотого мяча" - приза, который вручается лучшему футболисту мира.