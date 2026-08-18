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IBU отказался обсуждать вопрос допуска россиян на конгрессе в сентябре

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) не будет обсуждать на конгрессе организации в сентябре тему допуска россиян, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"В преддверии конгресса СБР обращался в исполком IBU, чтобы тот включил в повестку Конгресса вопросы о возвращении наших спортсменов на международные старты и о восстановлении статуса СБР как полноценного члена федерации. Однако, как и два года назад, обсуждать эти темы на Конгрессе не планируют. Позиция IBU: условия, ставшие основанием для отстранения россиян в 2022 году, до сих пор не устранены, а значит, пересматривать прежнее решение они не будут", - говорится в сообщении.

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В СБР посетовали на то, что IBU продолжает игнорировать рекомендации МОК.

"Ждём, когда Спортивный арбитражный суд наконец вынесет решение по иску российской стороны к IBU. Пока же арбитры CAS третий месяц пытаются определить, носит ли позиция IBU в отношении россиян дискриминационный характер по национальному признаку и не противоречит ли это принципам Олимпийской хартии", - отмечается в тексте обращения.

Конгресс IBUпройдет в Германии.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных стартов в начале 2022 года.

Между тем, летом 2026 года МОК выступил с рекомендацией отменить санкции против россиян.

CAS IBU МОК биатлон СБР
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